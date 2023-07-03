День домбры отметили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в честь Дня домбры 1 и 2 июля прошли массовые народные гуляния, концерты, конкурсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления культуры, развития языков и архивного дела, 1 июля в 19:00 часов на площади имени Султана Бейбарыса прошел концерт «Dombyra party».

В нем приняли в участие как начинающие домбристы, так и те, кто давно связан с этим инструментом. 2 июля в 19:30 на центральной площади имени Исатая и Махамбета прошли массовые гуляния. Завершились они совместным праздничным концертом Академического оркестра казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой и оркестра народных инструментов «Нарын» имени Каршыги Ахмедьярова.

В концерте приняли участие известные в регионе артисты. Это художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов «Нарын, отличник культуры РК Ержан Китаров, деятель культуры РК Рахила Ергалиева и отличник культуры РК Сая Жумашева. Также в числе участников - солисты Аманжан Басыгариев, Манарбек Даулетов, Жанибек Жамиев и другие.

В ходе праздничного мероприятия выступил танцевальный ансамбль «Інжу-Маржан».

Концерты, массовые гуляния прошли и во всех районах области.