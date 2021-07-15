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День демократии и национального единства Турецкой Республики отметили в Нур-Султане

Автор:  
Арайлым Мұрат
15 Июля 2021, 13:08
День демократии и национального единства Турецкой Республики отметили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 июля отмечается День демократии и национального единства Турецкой Республики. В Посольстве Турции в Нур-Султане сегодня почтили память жертв попытки переворота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня гости собрались, чтобы еще раз вспомнить борьбу народа в ту ночь, когда они пытались противостоять попытке государственного переворота в Турции. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания, которые пожертвовали своей жизнью в этой борьбе.

С приветственной речью выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи.

«Прошло пять лет с момента попытки переворота 15 июля, которую спланировали и осуществили члены организации FETO, тайно вошедшие в нашу армию, выйдя из цепочки управления Вооруженными силами. В ту ночь погибли 251 человек, свыше двух тысяч людей получили ранения. Борьба с иностранными структурами FETO остается одним из главных приоритетов представительств Турции за рубежом. Визит Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 5 августа 2016 года стал первым визитом в нашу страну на уровне глав государств других стран после попытки вероломного государственного переворота. Наш народ никогда не забудет поддержку, оказанную дружным и братским Казахстаном во главе с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым», - отметил Уфук Екиджи.

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После выступления Чрезвычайного и Полномочного посла Турции в Казахстане были показаны видеоролики о событиях 2016 года.

Затем мероприятие продолжилось фотовыставкой, посвященной Дню демократии и национального единства Турецкой Республики. На выставке представлены свыше 20 фотографий, отражающих события 15 июля 2016 года.

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