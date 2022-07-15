15 Июля 2022 18:10

День демократии и национального единства отмечают в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Турецкой Республике повсеместно отмечают День демократии и национального единства. 15 июля стал национальным праздником в стране из-за трагических событий шестилетней давности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в стране произошла попытка захвата власти насильственным путем, которую удалось предотвратить благодаря сильной воле народа. Население вышло против путчистов по призыву президента страны Р. Эрдогана. Во всех районах Анкары и Стамбула с минаретов мечетей звучал «азан», который служил своего рода призывом для людей выходить из домов. В считанные минуты народ вышел и заполонил площади, аэропорты, мосты, проспекты и улицы. Миллионы граждан пытались противостоять общему врагу и в буквальном смысле бросались под гусеницы танков и колеса бронетехники.

Сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвященные этому дню. После минут молчания возлагают венки к памятникам тех событий, говорят добрые слова в память о погибших и чтут ветеранов. Однако в больших городах при этом усиливают меры безопасности.

Как известно, в попытке военного переворота приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, было задействовано 35 самолетов, 37 вертолетов, 74 танка, 246 бронетранспортеров, около 4 тыс. единиц огнестрельного оружия и даже три корабля. К сожалению, в результате событий за два дня погиб 251 человек.

Правительство страны в организации захвата власти обвинило так называемую организацию ФЕТО, которая в Турции признана террористической, а также ее лидера – ныне оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который в данное время находится в американском штате Пенсильвания

Сразу после 15 июля 2016 года причастными к попытке военного переворота оказались множество работников госаппарата, полиции и военнослужащих, в том числе около 100 генералов. В стране по сей день продолжается борьба с заговорщиками тех времен.

Официально 15 июля в Турции выходной день. В этом году он выпал на период больших каникул. Благодаря сразу двум праздникам - Курбан байрам и День демократии и национального единства - люди получили возможность отдохнуть с 9 по 17 июля. В то же время в Анкаре для посещения открыты музеи и выставки, экспозиции которых рассказывают о событиях, связанных с попыткой военного переворота, а также героических поступках людей, действия которых позволили предотвратить более внушительную трагедию для Турции.