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День благодарности занимает особое место в сердцах казахстанцев

2 Марта 2022 10:43
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День благодарности занимает особое место в сердцах казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об этом было сказано на заседании круглого стола, посвященного Дню благодарности, состоявшегося на базе столичного Дома дружбы с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, членов Ассамблеи народа Казахстана, а также руководителей и представителей этнокультурных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГУ «Қоғамдық келісім».

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Открывая заседание, директор РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК Г. Кусмангали отметил важность празднования Дня благодарности.

«Празднование Дня благодарности – занимает свое особое место в наших сердцах. Этот день стал ярким праздником милосердия и дружбы. День благодарности – это дань уважения друг другу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые времена, и за короткий срок общими усилиями построили Независимый Казахстан», – отметил он.

С приветственными словами выступили заместитель Заведующего Секретариатом АНК Л. Прокопенко и председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Г. Шойкин, которые пользуясь этой возможностью поблагодарили членов АНК, представителей этнокультурных объединений и всех, кто работает в сфере межэтнических отношений за неоценимый вклад в укрепление и сохранение общественного согласия и общенационального единства в свете произошедших событий.

При этом, в качестве гостя дистанционно из г. Алматы принял участие Н. Жумабеков, являющийся внуком долгожительницы Д. Каратевой, переболевшей коронавирусом. Рассказав о ходе болезни своей бабушки, он выразил слова благодарности врачам, которые помогли ей выздороветь и победить болезнь.

«В конечном результате, с хорошими показателями нашу бабушку выписали из больницы. День выписки совпал с днем рождения бабушки и в этот день ей исполнилось 100 лет!», – завершил свою речь Нурбол Жумабеков.

Вместе с тем, говоря об истории Дня благодарности отметили особую роль казахского народа председатель республиканского ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» В. Божко, член правления ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» Ю. Келигов, а также депутаты Мажилиса Парламента РК от АНК А. Хамедов и А. Амирханян.

Также участники остановились на проводимой работе по линии Ассамблеи народа Казахстана, подчеркнув значимость этого института в сфере духовно-нравственного воспитания, формирования патриотизма, мира, дружбы и продвижения новых проектов среди молодежи, как на центральном уровне, так и на местах.


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