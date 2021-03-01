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День благодарности: юные дарования посвятили музыкальный вечер особенным детям в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
1 Марта 2021, 18:55
День благодарности: юные дарования посвятили музыкальный вечер особенным детям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Литературно-музыкальный вечер «Қазақ халқына мың алғыс» для особенных детей, посвященный Дню благодарности, прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы пригласили детей с особыми образовательными потребностями. Недавно мы организовывали для них разные мастер-классы. На Новый год также провели благотворительную акцию с театрализованной постановкой. На сцене сегодняшнего вечера, приуроченного ко Дню благодарности, выступили наши дети в составе образцовой хореографической студии «Экзерсис», образцового хореографического ансамбля «Сенім», группы «Rayan», ансамбля «Еркеназ» и других, которые представили свое творчество», - рассказала организатор мероприятия педагог-психолог Дома школьников №6 города Алматы Тамила Шарип-Оглы.

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По ее словам, в Казахстане инклюзивное образование только начинает свое развитие. Так как количество детей с дополнительными учебными потребностями растет, и этот вопрос начинает обретать большую актуальность.

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«В нашем Доме школьников №6 всегда обучались и обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между инвалидами и здоровыми людьми. Нами предоставляются все условия для их полноценного обучения. Но, к сожалению, режим карантина заменил привычное для нас традиционное обучение на дистанционное. Мы подумали и о детках с ограниченными возможностями здоровья, которые остались закрытыми в четырёх стенах. Недавно мы совместно с КГУ «Центр дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями города Алматы» отделения №1 подготовили для особых детей проект, который заключался в проведении серий онлайн мастер-классов «Алтын бала». Проект «Алтын бала» направлен на расширение возможностей для детей с особыми потребностями в доступе к образованию и развитию», - добавила Тамила Шарип-Оглы.

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Вместе с родителями на литературно-музыкальном вечере присутствовали около 20 детей зрителей с особыми образовательными потребностями.

«Я мама двоих особенных детей. Я сегодня от имени всех мамочек хочу выразить огромную благодарность организаторам. Наши дети каждый раз радуются после таких концертов, получают заряд позитивных эмоций»,- поделилась родительница Зульфия Алдажанова.

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