Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

День благодарности: «Слова назидания» великого Абая дарили жителям Нидерландов

21 Февраля 2021, 14:18
День благодарности: «Слова назидания» великого Абая дарили жителям Нидерландов

ГААГА. КАЗИНФОРМ - В городе Гааге Qazaq House Foundation при поддержке Посольства Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов провели мероприятие «Stay warm, drink kazakh tea», посвященное Дню благодарности, который отмечается в Казахстане ежегодно 1 марта, передает МИА «Казинформ».

Жителей Гааги угощали горячим чаем с традиционными блюдами казахской кухни. Гостям рассказывали об истории и праздновании Дня благодарности в Казахстане и дарили «Слова назидания» великого Абая, переведенные на нидерландский язык, сообщается на странице в Facebook Посольства РК в Нидерландах.

День благодарности празднуется в Казахстане 1 марта согласно инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Этот день символизирует доброту, согласие, толерантность и уважение друг к другу всех проживающих в Казахстане этносов.

photo


«Выражаем огромную благодарность всем разделившим с нами день, который был схож с солнечным лучиком в период пандемии, наполненный позитивными эмоциями, положительной энергией и улыбками. И, несомненно, мы очень рады за теплый прием в Нидерландах!» - отметили в посольстве.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Культура   Евросоюз   Дата   Общество   Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС