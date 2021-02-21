День благодарности: «Слова назидания» великого Абая дарили жителям Нидерландов

ГААГА. КАЗИНФОРМ - В городе Гааге Qazaq House Foundation при поддержке Посольства Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов провели мероприятие «Stay warm, drink kazakh tea», посвященное Дню благодарности, который отмечается в Казахстане ежегодно 1 марта, передает МИА «Казинформ».

Жителей Гааги угощали горячим чаем с традиционными блюдами казахской кухни. Гостям рассказывали об истории и праздновании Дня благодарности в Казахстане и дарили «Слова назидания» великого Абая, переведенные на нидерландский язык, сообщается на странице в Facebook Посольства РК в Нидерландах.

День благодарности празднуется в Казахстане 1 марта согласно инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Этот день символизирует доброту, согласие, толерантность и уважение друг к другу всех проживающих в Казахстане этносов.

«Выражаем огромную благодарность всем разделившим с нами день, который был схож с солнечным лучиком в период пандемии, наполненный позитивными эмоциями, положительной энергией и улыбками. И, несомненно, мы очень рады за теплый прием в Нидерландах!» - отметили в посольстве.