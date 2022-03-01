+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

День благодарности отметили в посольстве Казахстана в Беларуси

1 Марта 2022 22:56
Поделиться:
День благодарности отметили в посольстве Казахстана в Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ -В Посольстве РК в РБ прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Благодарности - празднику, отмечаемому в многонациональном Казахстане с 2016 года в первый день весны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Новости по теме
Посол Казахстана в Беларуси встретился с казахстанскими студентами
В столице прошло праздничное мероприятие «Жанұядан алғыс» Прилетевшие из Польши казахстанцы рассказали, как добирались на родину Ветеранов поздравили с Днем благодарности в полиции Жамбылской области

В этот день в зале «Казахстан» посольства собрались несколько десятков казахстанских студентов, обучающихся в ведущих белорусских вузах, расположенных в Минске. Символично, что среди гостей – представители различных наций, для которых Родиной является Казахстан.

Многие из них поделились историями своих семей о переселении в конце XIX и в ХХ веке из различных регионов Российской империи и СССР в край Великой Степи. Семейные личные истории иллюстрировали фотографии и информация отдельного стенда в зале «Казахстан», посвященного драматическим событиям минувших столетий, принесших многим народам и горе утрат и радость обретения второй Родины, друзей и родных.

Это свыше пяти миллионов человек. И каждый из них в разные годы находил в Казахстане приют и поддержку от коренного населения. Без этой помощи выжить в тех условиях было практически невозможно. Память о добре, подаренном разным людям казахами, стала поводом для учреждения достаточно нового праздника для Казахстана. А решение об его учреждении было принято на заседании уникального института - Ассамблеи народа Казахстана.

В экспозиции зала, посвященной независимому Казахстану, гостям посольства было продемонстрировано поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня благодарности, в котором отмечается особый смысл и глубокая символика этого праздника. К. Токаев подчеркивает, что ценности этого Дня «олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа».

Праздник был отмечен исполнением популярных казахских кюев и песен в исполнении казахстанских студентов.

Завершилось памятное мероприятие совместным с дипломатами просмотром художественного фильма казахстанского режиссера Рустема Абдрашева «Подарок Сталину». Пронзительная киноистория была удостоена гран-при первого международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» и чести открыть 13-й Пусанский кинофестиваль в Корее.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Беларусь  
Поделиться:
Новости по теме
Посол Казахстана в Беларуси встретился с казахстанскими студентами
В столице прошло праздничное мероприятие «Жанұядан алғыс»
Прилетевшие из Польши казахстанцы рассказали, как добирались на родину
Ветеранов поздравили с Днем благодарности в полиции Жамбылской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
3 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Читайте также
Прилетевшие из Польши казахстанцы рассказали, как добирались на родину
Второй эвакуационный борт с казахстанцами прибыл из Польши в столичный аэропорт
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив