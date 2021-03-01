День благодарности отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялось мероприятие, посвященное Дню благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В своем приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, поздравляя акмолинцев, отметил значимость этого дня для всех казахстанцев.

«С благодарностью, как одной из высших моральных ценностей, связаны многие страницы нашей истории. Благодарность друг другу за поддержку давала людям в трагические годы политических репрессий и депортаций, возможность вновь обрести надежду, заново начать жизнь. Сегодня очевидцы и потомки тех, кто пережил эпоху гонений, с огромной теплотой вспоминают заботу и гостеприимство, обретённые на священной казахской земле», - подчеркнул руководитель региона.

К участникам мероприятия со словами благодарности обратились ветеран труда, почетный гражданин города Кокшетау Болат Жанадилов, многодетная мама Мина Жексембаева, представители этнокультурных объединений и другие.

«Сегодня мы живем в свободной стране, весь мир открыт для нас. Мы живем рука об руку с казахами, корейцами, немцами, ингушами и другими этносами, вместе строим будущее наших детей. В этот день хочу выразить слова благодарности жителям нашей области, нашему Елбасы и Президенту за мир и согласие в Казахстане», - отметил член объединения поляков области Павел Трищ.

В ходе мероприятия ряд акмолинцев были награждены медалью «Халық алғысы», благодарственными письмами акима области за укрепление единства и согласия, казахстанской идентичности, высокое служение гуманистическим идеалам добра.

В День благодарности спортивные объекты Кокшетау Дворец спорта «Бурабай», школа триатлона, спорткомплекс имени Қажымұқана и футбольный клуб «Оқжетпес» объявили День открытых дверей для медицинских работников. Врачи и медицинский персонал смогут посетить спортивные секции данных организаций

на бесплатной основе.

В регионе в честь Дня благодарности проведено более 1000 различных мероприятий. В их числе акции с участием волонтеров, молодежи, предпринимателей и жителей по оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения в рамках благотворительного марафона «Караван милосердия: 30 добрых дел», концерты, выставки, челленджи в режиме онлайн.