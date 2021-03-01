День благодарности: марафон «30 добрых дел» запустили алматинские школьники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости ко Дню благодарности алматинские школьники запустили марафон «30 добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В марафоне первыми приняли участие учащиеся общеобразовательной школы №112 Жетысуского района города Алматы.

По словам заместителя директора по воспитательной работе ОШ №112 Урхии Полатовой, марафон направлен на привите детям таких ценностей, как доброта, милосердие, уважение, благодарность.

«Истоки этой знаменательной даты напрямую связаны с историей казахского народа. Милосердие казахского народа во все века было примером для всей мировой общественности. Сегодня наши ученики поблагодарили медсестер, которые в трудные времена, связанные с пандемией, боролись за жизни людей. Выразили благодарность учителям, которые дистанционно продолжают нести детям знания», - сказала она.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.