День благодарности: акмолинские полицейские навестили семьи погибших коллег

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня благодарности акмолинские полицейские навестили семьи погибших коллег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Уже четвертый год первый день весны в Казахстане ознаменован празднованием Дня благодарности. Это день, когда народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство.

Не остались в стороне и акмолинские стражи порядка. В актовом зале полицейского ведомства прошло собрание личного состава. С лекцией об истории депортации народов в Казахстан, исторических сведениях и фактах перед полицейскими выступила заведующая кафедрой юриспруденции Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова, доктор политических наук, профессор Анар Бухаева.

«В тот же день полицейские совместно с президентом Федерации рукопашного боя Акмолинской области, генеральным директором Ассоциации боевых искусств Жасланом Жантасовым и советником президента Федерации рукопашного боя Жанной Бекишевой посетили семьи сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей», - рассказали в ведомстве.

С Днем благодарности и предстоящим Международным женским днем делегаты поздравили супругу старшего лейтенанта полиции Ерлана Аскерова Гаухар и супругу старшего сержанта полиции Болата Кажимова Гульзану. Оставшись без поддержки мужей, Гаухар и Гульзана вырастили и воспитали детей, которые сегодня гордятся своими отцами.

Напомним, Болат Кажимов погиб от сердечно-сосудистой недостаточности в ноябре 2009 года при попытке задержать злоумышленников. Старший лейтенант полиции Ерлан Аскеров также погиб при исполнении служебных обязанностей, попав в смертельное ДПТ 2 сентября 2006 года.