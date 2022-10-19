День библиотекаря появился в казахстанском календаре праздников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 24 октября в Казахстане будут праздновать День библиотекаря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Пресс-служба опубликовала текст Постановления: О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан

от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат

в Республике Казахстан» следующее дополнение:

перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: «38-1. День библиотекаря – 24 октября».

2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов.

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