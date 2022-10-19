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    16:05, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    День библиотекаря будут отмечать в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане появился новый праздник – День библиотекаря. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ».

    «Правительство Республики Казахстан постановляет в нести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: «38-1. День библиотекаря – 24 октября», - говорится в документе.

    Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.


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