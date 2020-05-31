День без табака: Никогда не поздно отказаться от пагубной привычки - врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно во всем мире, 31 мая отмечается Всемирный день без табака,целью которого является привлечение как можно больше людей к здоровому образу жизни, помочь им взять свое здоровье под собственный контроль. 2020 год посвящен профилактической работе среди молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИИ кардиологии и внутренних болезней,

В настоящее время вредной привычке подвержены все больше молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Факторов, приводящих к вредной привычке много, а молодежь считается наиболее уязвимым контингентом. Табачная индустрия ориентирует свою рекламу именно на молодое поколение, как на новую группу потребителей их продукции. Производители табачных изделий активно пропагандируют свою продукцию, стараясь сделать ее более привлекательной для этой категории населения. У молодых людей, начинающих курить до 20 лет, риск развития зависимости возрастает в большей степени. Кроме зависимости, возрастает и риск развития различных заболеваний, вызванных курением табака. Наиболее часто поражаются органы-мишени. Это органы дыхания, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы.

Раньше считалось, что мужчин среди курильщиков больше, но сейчас эта тенденция практически выравнивается, и женское население является не менее активными курильщиками.

Врач-терапевт дневного стационара НИИ кардиологии и внутренних болезней Гаухар Кожакеева считает, что не только молодежи, но и лицам других возрастных категорий никогда не поздно отказаться от пагубной привычки и сделать первые шаги на пути к здоровью и долголетию.

Из истории события: начало было положено в 1988 году в Соединенных Штатах Америки. Специалисты-онкологи, наблюдая сильный рост смертности от рака легких, стали предлагать заядлым курильщикам хотя бы на один день своей жизни отказаться от курения, что стало бы первым шагом в борьбе с курением. Эта идея очень быстро распространилась в СМИ и имела положительный результат. И поэтому в 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила обозначить 31 мая - Днем без табака во всем мире.



