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    18:00, 10 Август 2023 | GMT +6

    День Абая отметили в Пекине

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В музее «Цзиньтай» в столице КНР в рамках празднования Дня Абая состоялись Абаевские чтения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику Абая, созданному известным китайским скульптором Юань Сикунем и установленному в марте 2014 года в парке «Чаоян» в центре Пекина.


    Слушателями Абаевских чтений стали представители министерств и ведомств КНР, секретариата Шанхайской организации сотрудничества, главы диппредставительств стран СНГ в Китае, казахстанские и китайские студенты.

    Посол РК в КНР Шахрат Нурышев рассказал о творчестве Абая, его роли в формировании казахской философии и литературного языка.

    Ш. Нурышев проинформировал, что с 2015 года в высших учебных заведениях Пекина, Шанхая, Даляня и Сианя открылись Центры Казахстана и кафедры казахского языка, где изучаются литература, культура, история Казахстана и произведения Абая.

    «Ежегодные Абаевские чтения стали доброй традицией и демонстрируют высокий уровень духовных отношений между дружественными народами двух стран, основанных на взаимном уважении», - отметил казахстанский дипломат.


    Переводчик, общественный деятель Акбар Мажит добавил, что поэзия Абая Кунанбаева всегда символизирует дружбу и мир. Проведение Абаевских чтений в столице Китая имеет огромное значение. С тех пор как памятник Абаю был установлен в художественном музее «Цзиньтай» в Пекине, поклонники творчества Абая ежегодно приходят к монументу для возложения цветов и чтения его стихотворений.

    Гостей порадовали своими выступлениями китайские учащиеся, изучающие казахский язык, и молодежь из Казахстана, обучающаяся в вузах Китая, а также дети казахстанских дипломатов, которые продекламировали отрывки из произведений Абая и исполнили известные казахские музыкальные композиции.



    Теги:
    Абай Видео Внешняя политика Казахстана Дата История Казахстана Китай Культура МИД РК Интеграция и партнерство Международная деятельность
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