День Абая отметили в Москве Словами назидания

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские дипломаты и представители молодежной общественности приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Абая в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В числе участников, студенческие коллективы, а также группа алашоведов, прибывшая из Казахстана. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Абая в городском парке на Чистопрудном бульваре.

По словам учащейся РУДН Назерке Ергазы, памятник Абаю Кунанбаеву в Москве является традиционным местом притяжения казахстанской молодежи.





«Для меня произведение Абая «Әсемпаз болма әрнеге» (прим. ред., Будь разборчив в пути своем) стало своеобразным жизненным девизом, - сказала Н. Ергазы. – И сегодня для многих людей, в особенности молодежи, мысли, выраженные классиком казахской литературы, служат основным ориентиром».

Фото: Пресс-службa Посольства РК в РФ

«Абай Кунанбаев был великим человеком в том смысле, что он описал многие сущности простыми словами. Это не каждому дано. В словах Абая также важно читать между строк, потому что в этом кроются главные вещи, актуальные во все времена», - сказал адъюнкт Академии гражданской защиты МЧС Казахстана Александр Фрайденберг.

Фото: Пресс-службa Посольства РК в РФ

Мероприятие продолжилось в стенах Посольства, где представители молодого поколения приняли участие в Абаевских чтениях, процитировали строки из Слов назидания, провели викторину среди студентов и приглашенных гостей, а также исполнили знаменитую песню «Желсіз түнде жарық ай».

Как отметил Даурен Абаев, благодаря творчеству Абая произведения Пушкина, Лермонтова, Гёте, Байрона, Шиллера и других представителей мировой культуры заговорили на казахском языке.

Фото: Пресс-службa Посольства РК в РФ



В завершении встречи гостям диппредставительства были подарены книги с произведениями Абая Кунанбаева.