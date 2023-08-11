День Абая отметили в Анкаре стихами и песнями поэта-просветителя

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские дипломаты, Казахское культурное общество «Көк Ту» и представители молодежной общественности двух стран приняли участие в мероприятии, посвященное Дню Абая в турецкой столице, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Перед памятником казахского мыслителя Абая Кунанбаева в одноименном парке, расположенном в районе Кечиорен Анкары, при поддержке местной мэрии Посольством Казахстана в Турции, Казахским культурным обществом «Көк Ту» и студентами турецких университетов было организованно торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Абая.

Мероприятие началось со слов приветствий и поздравлений дипломатов Посольства РК и представителей мэрии района.

Братский турецкий народ знаком с личностью народного просветителя Абая Кунанбаева, его трудами и творчеством. Особенно ими высоко ценятся музыкальные произведения казахского поэта, которое актуальны и сегодня.

По словам магистрантки турецкого университета Хаджи Байрам Казал Вергельоглу, творчество Абая Кунанбаева очень любят в Турции и признают его как великого тюркского философа.

«Сегодня мы отмечают 178-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. С творчеством Абая я впервые познакомилась в университете. Я обучаюсь на кафедре современной тюркской литературы по специальности казахская литература и поэтому очень хорошо знакома с произведениями казахского философа. За время обучения в университете я много читала о великом мыслителе и изучала его труды. После посещения города Семей я воодушевилась произведениями Абая Кунанбаева еще больше. Многие из моих друзей знают его произведения», - говорит К. Вергельоглу.

Празднование Дня Абая продолжилось чтением стихов, Слов назиданий и пением песен. Казахская и турецкая молодежь исполнили такие произведения Абая, как «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Қараңғы түнде тау қалғып» и другие.

Ученица старших классов Аякөз Лесбай отмечает, что произведения Абая Кунанбаева наполнены мудростью и высокой мыслью о жизни. Она с удовольствием учит его произведения наизусть.

«Так как наши родители работают за рубежом, нам, детям, зачастую приходится жить далеко от Родины и обучаться в иностранных школах. Меня очень радует, когда проводятся мероприятия, связанные с нашим языком, литературой и традициями. Я с большим удовольствием принимаю в них активное участие. И сегодняшний день для нас не исключение. В День великого Абая мы со своими братом и сестрой подготовили выступление на Абайские чтения», - говорит М. Лесбай.

В завершении встречи участникам Абаевских чтений от лица Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в ТР Еркебулана Сапиева были вручены почетные грамоты, а гостям подарены книги с произведениями Абая Кунанбаева.