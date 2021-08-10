День Абая отмечают в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 августа, в Казахстане отмечается День Абая – День великого мыслителя, поэта. В этом году, несмотря на ограничения, с соблюдением всех санитарных норм в Усть-Каменогорске аким области Даниал Ахметов возложили цветы к памятнику Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

Теперь ежегодно в этот день планируется во всех регионах Казахстана проводить духовно-просветительские мероприятия, возлагать цветы к памятнику Абая, организовывать челленджи по чтению его стихотворений.

В прошлом году масштабно отмечался юбилей поэта – 175-летие со дня рождения. В связи с пандемией коронавируса многие мероприятия проводились в онлайн-формате.

В этом году, несмотря на ограничения, с соблюдением всех санитарных норм, в Усть-Каменогорске аким области Даниал Ахметов, писатели-абаеведы, поэты и общественные деятели возложили цветы к памятнику Абая. В социальных сетях люди читают стихи, исполняют его кюи и делятся своими мыслями о том, какой вклад Абай внёс в развитие казахстанской культуры.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай – духовный реформатор», назвал Абая лучшим путем к познанию себя и своего народа.

«Слова Абая никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех людей на нашей планете. Его мысли и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по сей день. Размышления о будущем своего народа, а также сострадание и любовь к людям – эти нравственные постулаты великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны. Новый этап возрождения национального самосознания и его адаптации к грядущим глобальным переменам в условиях Независимости стал общенациональным приоритетом для нашего государства. Абай призывал быть выше собственных интересов, использовать опыт и знания для процветания нации. Такое понимание прогресса имеет непреходящее значение и для всего человечества. Для нас Абай – это лучший путь к познанию себя и своего народа. Нам досталось великое по содержанию наследие Поэта, которое является духовной опорой нашего народа. Вступив в XXI век, мы вновь убеждаемся, что воззрения Абая соответствуют принципам гуманизма и не теряют своей духовной ценности для казахстанского общества, его единства и благополучия. Абай с удивительной проницательностью определил духовный, культурный, нравственный облик нации. В этом его величие. Мудрые слова назидания Абая останутся вечной нравственной опорой казахского народа, скрепляющей многие поколения в поисках национального кода как основы развития нации», - отметил Президент.

День рождение Абая, праздничная дата не только на его Родине. Сегодня праздничные мероприятия проходят во всех регионах Казахстана и даже в других странах.

Праздничное мероприятие ко Дню Абая прошло в Узбекистане. Здесь была организована книжно-иллюстративная выставка «Творчество великого Абая». «Посольство Республики Казахстан в Узбекистане представило читателям перевод на узбекский язык произведения «Қара сөз» (Слова назидания).

Почитают и любят Абая и во Вьетнаме. Здесь 10 августа тоже особый день. В Посольстве Казахстана еще в середине июля состоялась церемония вручения руководителю группы вьетнамских переводчиков Абая - Доан Зань Нгиепу благодарственного письма Президента РК Касым-Жомарт Токаева за вклад в развитие культурных связей между двумя народами.







