10 Августа 2022 07:15

День Абая отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 августа, в Казахстане отмечается День Абая – великого казахского поэта, мыслителя. День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

Абай родился в семье правителя рода тобыкты Кунанбая Оскенбаева 10 августа 1845 года у подножия Шынгыс тау в Семипалататинской области .

Семья Абая была потомственно аристократической, и дед (Оскенбай), и прадед (Иргизбай) главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Его мать Улжан, и бабушка Зере были одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя Ибрагим было заменено ласкательным Абай, что означает «осмотрительный, вдумчивый». Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю.

Он с детства был очень любознательным ребенком.

Начатое в раннем детстве приобщение к устному творчеству народа и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе имама Ахмед-Ризы в Семее . Одновременно он учился в русской школе и к концу 5-летней учебы начал писать стихи.

С 13 лет Кунанбай стал приучать Абая к административной деятельности главы рода. Ему пришлось вникнуть в межродовые тяжбы, ссоры, интриги. Постепенно поэт испытал разочарование к административно-политической деятельности, что привело к тому, что в возрасте 28 лет Абай отошел от нее, целиком занявшись самообразованием. Но только к 40 годам он осознал свое призвание как поэта и гражданина, в частности, поставив под стихотворением «Лето» свое имя (ранее он приписывал свои сочинения другу Джантасову Кокпаю). Абаю оказалась близка поэзия Пушкина, Лермонтова, Гете и Байрона.

Он в своих переложениях их на казахский тонко передавал дух переводимых стихов и адаптировал к мироощущению соплеменников. Абай описывал в своих произведениях жизненные реалии и все, что он видел в окружающей его обстановке. Он видел прогрессивные пути изменения казахской жизни в открытии школ, в познании наук, в просвещении народа, в повышении его культуры. Ввёл в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания» («Қара сөздер»).

Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих», перевод Марии Петровых) стала народной. Акын похоронен в селе Жидебай, у подножия Шынгыстау. В честь двух великих сыновей казахского народа, Абая и Шакарима, воздвигнут величественный комплекс - мавзолей, состоящий из двух минаретов, символизирующий любовь и уважение последующих поколений.

В 2020 году в Казахстане отметили 175-летие великого Абая.

В газете «Казахстанская правда» была опубликована статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай – духовный реформатор», посвященная 175-летию со дня рождения великого поэта.

«Слова Абая никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех людей на нашей планете. Его мысли и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по сей день. Размышления о будущем своего народа, а также сострадание и любовь к людям – эти нравственные постулаты великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны.

Новый этап возрождения национального самосознания и его адаптации к грядущим глобальным переменам в условиях Независимости стал общенациональным приоритетом для нашего государства. Абай призывал быть выше собственных интересов, использовать опыт и знания для процветания нации. Такое понимание прогресса имеет непреходящее значение и для всего человечества.

Для нас Абай – это лучший путь к познанию себя и своего народа. Нам досталось великое по содержанию наследие Поэта, которое является духовной опорой нашего народа. Вступив в XXI век, мы вновь убеждаемся, что воззрения Абая соответствуют принципам гуманизма и не теряют своей духовной ценности для казахстанского общества, его единства и благополучия. Абай с удивительной проницательностью определил духовный, культурный, нравственный облик нации. В этом его величие.

Мудрые слова назидания Абая останутся вечной нравственной опорой казахского народа, скрепляющей многие поколения в поисках национального кода как основы развития нации», - отметил Президент.

«Семей – один из сакральных регионов в истории казахов. Поэтому следует определить статус Семея, занимающего особое место в духовном развитии народа в качестве исторического центра. Край, где родились Абай и Шакарим, Мухтар Ауэзов, достоин особого почета», - писал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке» от 9 января 2020 года.

В этом году в ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент РК предложил создать Абайскую область на территории бывшей Семипалатинской области .

«… центр Абайской области - город Семей, в свое время был центром движения «Алаш», и возрождение сакрального края, подарившей нашему народу немало великих сыновей, имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение», - отметил Глава государства в Послании.

8 июня Президент РК подписал Указ о создании Абайской области.

Ранее сообщалось о запланированных в этом году мероприятиях ко Дню Абая городе в Семее .



