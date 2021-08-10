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День Абая отмечают в Карагандинской области

10 Августа 2021 19:30
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День Абая отмечают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области отмечают 176-летие Абая Кунанбаева. Его день рождения, 10 августа, стал праздничной датой в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В День Абая в Караганде возложили цветы к памятнику великого мыслителя. В торжественной церемонии приняли участие аким области Женис Касымбек, представители культуры, учёные и общественные деятели.

«Очень существенно для нас праздновать День Абая. Абай – это гордость и философия сегодняшнего и будущего дня. Это всеобъемлющее знание о природе, человеке, его душевных страданиях. Все эти мысли никогда не утратят значения, несмотря на технический прогресс и цифровизацию. Всё человеческое в человеке – самое главное», – говорит Вилен Молотов-Лучанский, председатель Еврейского культурного центра, член АНК Карагандинской области.

Абай был одарённым поэтом и музыкантом, просветителем и общественным деятелем. Его «Слова назидания» стали жемчужиной казахской литературы и источником безграничной мудрости.

«Сегодня – один из величайших праздников для всего казахского народа, день мудрости великого Абая. В День Абая мы должны не столько праздновать, сколько думать о будущем, осмысливать наши действия, настоящее. Я поздравляю наш народ с Днём Абая. И хочу, чтобы мудрость Абая стала азбукой сегодняшнего и будущего поколений», – отметил известный меценат Бекзат Алтынбеков.

В регионе в День Абая проводятся выставки, видеоуроки, круглые столы, конкурсы чтецов, научно-практические конференции и другие мероприятия. Из-за карантинных ограничений большинство из них перенесены в онлайн-формат.

В Карагандинской области установлено три памятника Абаю и четыре бюста. Его имя носят город, район, два сельских округа, три проспекта, восемьдесят улиц, семь учебных заведений, два дома культуры.


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#Карагандинская область   #Культура   #Общество   #День Абая  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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