День Абая отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 августа, в Казахстане отмечается День Абая – великого мыслителя, поэта. В прошлом году эта дата была внесена в календарь праздничных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дат.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. Родился у подножия гор Шынгыс, в бывшем Каркаралинском (ныне - Абайском) районе Восточно-Казахстанской области. День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

Семья Абая была потомственно аристократической, и дед (Оскенбай), и прадед (Иргизбай) главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Ему повезло в смысле семейного уюта и домашнего воспитания, поскольку и мать Улжан, и бабушка Зере были чрезвычайно обаятельными и одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя Ибрагим было заменено ласкательным Абай, что означает «осмотрительный, вдумчивый». Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю. Начатое в раннем детстве приобщение к устному творчеству народа и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе имама Ахмед-Ризы.

Одновременно он учился в русской школе и к концу 5-летней учебы начал писать стихи. С 13 лет Кунанбай стал приучать Абая к административной деятельности главы рода. Ему пришлось вникнуть в межродовые тяжбы, ссоры, интриги. Постепенно поэт испытал разочарование к административно-политической деятельности, что привело к тому, что в возрасте 28 лет Абай отошел от нее, целиком занявшись самообразованием. Но только к 40 годам он осознал свое призвание как поэта и гражданина, в частности, поставив под стихотворением «Лето» свое имя (ранее он приписывал свои сочинения другу Джантасову Кокпаю). Абаю оказалась близка поэзия Пушкина, Лермонтова, Гете и Байрона. Он в своих переложениях их на казахский тонко передавал дух переводимых стихов и адаптировал к мироощущению соплеменников.

В этот день, 10 августа, во всех регионах Казахстана проводятся духовно-просветительские мероприятия, возлагаются цветы к памятнику Абая, организовываются челленджи по чтению его стихотворений. В прошлом году масштабно отмечался юбилей поэта – 175-летие со дня рождения. В связи с пандемией коронавируса многие мероприятия проводились в онлайн формате.

Тогда на страницах издания «Казахстанская правда» была опубликована статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай – духовный реформатор», посвященная 175-летию со дня рождения великого поэта.

«Слова Абая никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех людей на нашей планете. Его мысли и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по сей день. Размышления о будущем своего народа, а также сострадание и любовь к людям – эти нравственные постулаты великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны. Новый этап возрождения национального самосознания и его адаптации к грядущим глобальным переменам в условиях Независимости стал общенациональным приоритетом для нашего государства. Абай призывал быть выше собственных интересов, использовать опыт и знания для процветания нации. Такое понимание прогресса имеет непреходящее значение и для всего человечества. Для нас Абай – это лучший путь к познанию себя и своего народа. Нам досталось великое по содержанию наследие Поэта, которое является духовной опорой нашего народа. Вступив в XXI век, мы вновь убеждаемся, что воззрения Абая соответствуют принципам гуманизма и не теряют своей духовной ценности для казахстанского общества, его единства и благополучия. Абай с удивительной проницательностью определил духовный, культурный, нравственный облик нации. В этом его величие. Мудрые слова назидания Абая останутся вечной нравственной опорой казахского народа, скрепляющей многие поколения в поисках национального кода как основы развития нации», - отметил Президент.

Действительно Абай описывал в своих произведениях жизненные реалии и все, что он видел в окружающей его обстановке. Он видел прогрессивные пути изменения казахской жизни в открытии школ, в познании наук, в просвещении народа, в повышении его культуры. Ввёл в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания» («Қара сөздер»).

Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих», перевод Марии Петровых) стала народной. Акын похоронен в селе Жидебай, у подножия Шынгыстау. В честь двух великих сыновей казахского народа, Абая и Шакарима, воздвигнут величественный комплекс - мавзолей, состоящий из двух минаретов, символизирующий любовь и уважение последующих поколений.

Буквально несколько дней назад праздничное мероприятие ко Дню Абая прошло в Узбекистане. В рамках мероприятия была организована книжно-иллюстративная выставка «Творчество великого Абая». «Посольство Республики Казахстан в Узбекистане представило читателям перевод на узбекский язык произведения «Кора суз» (Слова назидания), принадлежащего перу великого поэта-просветителя и мыслителя Абая, пламенного певца дружбы народов. Также юным читателям переданы книги «Восемьдесят восемь сказок восьми народов», «Бесчисленные пословицы восьми народов» и «Восемьдесят великих мыслителей восьми народов», изданные Центром», - отметил Ф. Отбосаров.

Недавно в рамках празднования 176-летия со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева в одной из акмолинских колоний силами сотрудников был открыт мини-музей, посвященный великому мыслителю.

В Посольстве Казахстана в середине июля состоялась церемония вручения руководителю группы вьетнамских переводчиков Абая Доан Зань Нгиепу благодарственного письма Президента РК Касым-Жомарт Токаева за вклад в развитие культурных связей между двумя народами.