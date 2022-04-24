Демонтаж пристроек грозит 70 предпринимателям в Косшы
Как оказалось, 70 бизнесменам жилого массива «Лесная Поляна» города Косшы грозит демонтаж пристроек, которые они были вынуждены сделать много лет назад, чтобы спасти свой бизнес от подтоплений и заносов снегом. Однако вот уже шесть лет как они не могут узаконить землю, на которой эти пристройки возведены. Земля не перешла в городское пользование. На сегодняшний день некоторым субъектам судом уже вынесены решения по демонтажу пристроек.
По словам заместителя директора РПП Расула Сыздыкова, на прошлом заседании Совета по защите прав предпринимателей, в котором принимал участие и аким Косшы, этот вопрос уже поднимался. Судебные исполнители взяли тайм-аут, а предприниматели должны были незамедлительно начать оформлять земельные участки через местные исполнительные органы города Косшы. Но все затянулось.
«Речь идет не об одном предпринимателе, а о 70! Считаю, что со стороны местных исполнительных органов города Косшы – это полнейшее бездействие по принятию этих объектов на свой баланс. Акимат тут изначально должен был отрабатывать», - сказал управляющий директор - директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Куанышбек Мукаш.
Бизнес-омбудсмен отметил, что озвученный вопрос будет взят им на особый контроль.
«Мы живем в открытом государстве и должны своевременно реагировать на запросы граждан. Экспертам РПП поручаю еженедельно докладывать о текущей ситуации. Попрошу акимат области подключиться к решению проблемы и ускорить передачу на баланс акимата города Косшы земельных участков, чтобы предприниматели смогли наконец-то получить разрешительные документы», - заявил Р. Журсунов.