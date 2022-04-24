Демонтаж пристроек грозит 70 предпринимателям в Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Демонтаж пристроек грозит предпринимателям в городе Косшы. Об этом они сообщили на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустамом Журсуновым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, 70 бизнесменам жилого массива «Лесная Поляна» города Косшы грозит демонтаж пристроек, которые они были вынуждены сделать много лет назад, чтобы спасти свой бизнес от подтоплений и заносов снегом. Однако вот уже шесть лет как они не могут узаконить землю, на которой эти пристройки возведены. Земля не перешла в городское пользование. На сегодняшний день некоторым субъектам судом уже вынесены решения по демонтажу пристроек.

По словам заместителя директора РПП Расула Сыздыкова, на прошлом заседании Совета по защите прав предпринимателей, в котором принимал участие и аким Косшы, этот вопрос уже поднимался. Судебные исполнители взяли тайм-аут, а предприниматели должны были незамедлительно начать оформлять земельные участки через местные исполнительные органы города Косшы. Но все затянулось.

«Речь идет не об одном предпринимателе, а о 70! Считаю, что со стороны местных исполнительных органов города Косшы – это полнейшее бездействие по принятию этих объектов на свой баланс. Акимат тут изначально должен был отрабатывать», - сказал управляющий директор - директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Куанышбек Мукаш.

Бизнес-омбудсмен отметил, что озвученный вопрос будет взят им на особый контроль.

«Мы живем в открытом государстве и должны своевременно реагировать на запросы граждан. Экспертам РПП поручаю еженедельно докладывать о текущей ситуации. Попрошу акимат области подключиться к решению проблемы и ускорить передачу на баланс акимата города Косшы земельных участков, чтобы предприниматели смогли наконец-то получить разрешительные документы», - заявил Р. Журсунов.