Демонтаж гаражей продолжается третий год в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до конца года демонтируют 253 незаконно установленных гаража, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На недавней встрече с населением аким города Руслан Анбаев заявил, что снос самовольно установленных гаражей остается актуальным вопросом.

«С начала года демонтировали 145 гаражей. Самовольно установленные объекты в охранно-защитных зонах инженерных коммуникаций препятствуют специализированным организациям своевременно производить ремонтные работы сетей и устранять аварийные ситуации. До конца года планируется демонтировать еще 253 незаконно установленных гаража», - сказал Р. Анбаев.

Самый большой участок с такими гаражами – на улице Жукова. О том, что их нужно убрать с территории, владельцев предупредили в 2019-м году. В 2020-м году городские власти обещали, что на месте гаражей обустроят сквер и расширят улицу Жукова. В прошлом году во время прямого эфира аким области Кумар Аксакалов на вопрос горожан отвечал, что на этом участке начнется строительство новой теплотрассы, затем территорию приведут в порядок, разобьют сквер. Прошел год, строительство теплотрассы не началось. Демонтаж гаражей продолжается по сей день.