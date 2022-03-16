Демонстрирует зрелость, устойчивость казахстанского общества и модели государственности – эксперт о Послании Токаева

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Внеочередное Послание Президента Касым-Жомарта Токаева является демонстрацией зрелости, устойчивости казахстанского общества и модели государственности, а также его адаптивности к новым меняющимся условиям. Об этом сказал азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта, сегодняшнее Послание – это масштабная речь, затрагивающая все аспекты жизнедеятельности казахстанского общества, отвечающая на очень многие накопившиеся злободневные вопросы, и определяющая вектор развития казахстанского государства и общества на обозримую перспективу.

«Конечно, обращает внимание на себя амбициозность и масштабность задач, которые ставит Президент страны в рамках реформы политической системы. Это емкий, обстоятельный концепт, который предусматривает реформатирование всех сфер жизни казахстанского общества, реформирование политических и государственных институтов на основе общественного запроса и интересов и чаяний граждан, на основе анализа и оценок тех процессов, которые происходили в стране за последние десятилетия, особенно в последние годы», - отметил политолог.

Ильгар Велизаде считает, что красной линией выступления Президента Казахстана проходит необходимость обеспечения диалога между властью и обществом.

«Власть должна слышать народ, принимать решение в соответствии с общественным запросом. В этих условиях возникает необходимость оперативного, гибкого подходов принятия решений. Поэтому принципы дебюрократизации и децентрализации власти, поставленные во главу угла Президентом Казахстана, является самым наглядным свидетельством того, что власть оказывается чуткой к умонастроению масс и пытается соорганизовать свою деятельность таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям населения», - сказал он.

По его мнению, Президент Казахстана в своем Послании коснулся очень многих аспектов жизни общества, провел оценку и анализ социально-экономического положения в стране, в частности на фоне тех рисков и вызовов, с которыми сталкивается казахстанское общество, и особенно на фоне геополитической турбулентности.

«И здесь обращает на себя внимание то, что Глава государства отметил, что надо максимально обезопасить страну, общество от этих рисков и угроз, в частности большое внимание было уделено вопросам обеспечения продовольственной безопасности, обеспечения граждан всем необходимым на период неконтролируемого, глобального повышения цен на основные продукты питания и продовольственные товары», - добавил Велизаде.

Глава клуба политологов отметил, что Казахстан в значительной степени опирается на собственные богатые ресурсы, которые были накоплены в прежние годы и сегодня эффективное распределение этих ресурсов, цели поставить их на благослужение народу, отличает нынешнее Послание от предыдущих. Это также обращает внимание на то, что сегодня нет, и не может быть второстепенных вопросов, то есть все вопросы приобретают актуальность, важность.

«Поэтому я считаю, что сегодняшнее внеочередное послание Касым-Жомарта Токаева и его отдельные тезисы еще долго будут анализироваться в казахстанском обществе, в экспертном сообществе не только Казахстана, но и за его пределами. Для друзей Казахстана, живущих в различных странах мира, это Послание является демонстрацией зрелости, устойчивости казахстанского общества, государства и модели государственности, а также его адаптивности к новым меняющимся условиям», - резюмировал спикер.

Ильгар Велизаде подчеркнул, что развитие и обеспечение стабильности в стране является насущной потребностью не только для казахстанского общества и народа, но и для всех соседей Казахстана и братских ему государств, в числе которых есть и Азербайджан, который всегда с особой чуткостью и чувствительностью относился и относится к процессам в этой стране и поддерживает все преобразования, направленные на благо процветания и развития казахстанской государственности.