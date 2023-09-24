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    02:00, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Демонстрации против расизма и полицейского насилия прошли во Франции

    митинги против расизма во Франции
    Фото: кадр из видео euronews

    В стране прошли 116 манифестаций, организованных леворадикальными движениями. Массовые демонстрации против расизма и полицейского насилия организованы в основном леворадикальными организациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В Париже в ходе манифестации произошло несколько инцидентов, когда рядом с протестующими образовалась колонна из сотен людей в черной одежде с капюшонами, которые забросали камнями полицейской машины и разгромили отделение банка.

    Смерть три месяца назад 17-летнего подростка, убитого полицейским во время проверки в Нантере, вызвала волну беспорядков по всей Франции.

     

     

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