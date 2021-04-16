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    04:04, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Демонстрационные экзамены по требованиям WorldSkills  внедряют в казахстанских колледжах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярное во всём мире движение WorldSkills активно развивается в Казахстане. Совершенствуется система организации и проведения региональных и республиканского чемпионатов, развиваются институты партнерства и экспертного сообщества. Об этом говорили участники очередного заседания Генеральной ассамблеи WorldSkills Kazakhstan, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Минобразования и науки РК в Facebook , Казахстан вступил в программу WorldSkills в 2014 году и стал 70-ым членом WSI. За короткое время казахстанские студенты добились хороших результатов на мировых чемпионатах.

    «В движении WorldSkills мы участвуем седьмой год. За это время Казахстан продвинулся вверх с 50 места на 14. Напомню, в 2019 году наша сборная заняла 14-е место в общекомандном зачете среди 63 стран-участниц. Это положительный результат. Казахстан и дальше будет развивать это движение для бенчмаркинга лучших практик в сфере подготовки рабочих кадров. В частности, мы внедряем стандарты WorldSkills в учебный процесс, проводим демонстрационные экзамены в колледжах и организовываем работу по обучению и сертификации экспертов», – отметила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

    В 2020 году были разработаны рекомендации по проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, и начато внедрение демоэкзамена в 36 колледжах страны. Также в прошлом году создан Попечительский совет WorldSkills. Развитие получили отраслевые направления с участием бизнеса, такие как AgroSkills, корпоративный чемпионат «Kazakhmys» и другие.

    Отметим, WorldSkills – это международное движение, которое направлено на повышение качества подготовки кадров по рабочим профессиям и их популяризацию среди молодёжи.


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