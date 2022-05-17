17 Мая 2022 18:23

Демонополизацию рынка ГСМ рассматривает Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Ранее ответственным государственным органам было поручено провести анализ обоснованности проведения приватизации отраслевых объектов и организаций, в том числе в части создания частных операторов.

По результатам проведенной работы в госсобственность было предложено передать ряд коммуникационных, инфраструктурных и производственных компаний.

На сегодняшний день в республиканскую собственность приняты акции и доли участия ряда предприятий и учреждений. В частности, в составе имущества АО «Центр транспортного сервиса» принято более 400 подъездных железнодорожных путей протяженностью 250 км.

Ведется работа по принятию в госсобственность еще 25 компаний, владеющих 138 подъездными железнодорожными путями протяженностью 178 км.

Принятие в госсобственность этих компаний позволит исключить посредников в сфере железнодорожной инфраструктуры и снизить расходы бизнеса на данные услуги.

На заседании комиссии обсужден вопрос исключения из Комплексного плана приватизации 205 объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (тепло-, электро-, водоснабжение и другие коммунальные услуги).

Кроме того, Комиссией рассмотрены меры по демонополизации рынка ГСМ, газовой отрасли и региональных электросетевых компаний.

Премьер-Министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные моменты для реализации планируемых мероприятий в данных направлениях.