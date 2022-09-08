19:31, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6
Демонополизацию гражданской авиации и автобусных перевозок обсудили в Правительстве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
Участники рассмотрели вопросы законности отчуждения ряда государственных активов в сфере телекоммуникаций, а также предложения по демонополизации гражданской авиации и автобусных перевозок (сферы общественного транспорта).
По итогам заседания Премьер-Министр дал ряд поручений государственным органам.
Фото: primeminister.kz