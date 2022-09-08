Демонополизацию гражданской авиации и автобусных перевозок обсудили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Участники рассмотрели вопросы законности отчуждения ряда государственных активов в сфере телекоммуникаций, а также предложения по демонополизации гражданской авиации и автобусных перевозок (сферы общественного транспорта).

По итогам заседания Премьер-Министр дал ряд поручений государственным органам.

Фото: primeminister.kz







