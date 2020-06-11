+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 23 °С
USD 399.32 EUR 453.55
RUB 5.81 CNY 56.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Демократичны и либеральны – Михаил Дорофеев о Правилах деятельности журналистов на мирных собраниях

11 Июня 2020 12:27
Поделиться:
Демократичны и либеральны – Михаил Дорофеев о Правилах деятельности журналистов на мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный редактор сайта Informburo.kz Михаил Дорофеев высказал свое мнение о Правилах деятельности журналистов на мирных собраниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На мирных собраниях у журналистов должны быть редзадания – глава телеканала «Алматы»
Акиматы должны фиксировать нарушения прав СМИ на мирных собраниях –Тамара Калеева В столице обсудили Правила деятельности журналистов на мирных собраниях Верховный комиссар ООН высоко оценила политические реформы Казахстана

«Этот документ крайне важен, потому что прежде всего он покажет изменение отношения со стороны органов власти, и прежде всего со стороны Министерства информации и общественного развития, и подтвердит, что МИОР существует не для того, чтобы ограничивать деятельность СМИ. Сейчас те формулировки, которые мы видим в Законе, подтверждают эту тенденцию. Есть, конечно, споры в редакционной части, о которых говорила Тамара Масхедовна (Калеева, прим. ред), но в целом правила, на мой взгляд, достаточно демократичны и либеральны», - сказал Михаил Дорофеев на обсуждении Правил деятельности журналистов на мирных собраниях под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой.

По его словам, очень важен момент по поводу присутствующего на митинге журналиста.

«Мы понимаем, что название правил менять нельзя, они отражены в законе, тем не менее, журналист может присутствовать не как представитель СМИ, делающий репортаж, а как частное лицо, как человек, который присутствует на митинге, потому что он поддерживает какие-то тезисы, которые на митинге звучат. Как нам кажется, надо разделить тех, кто присутствует на митинге, как частное лицо, и тех, кто выполняет свои профессиональные обязанности, и именно с этим связано предложение поменять формулировку», - отметил спикер.

«И это очень важно, потому что человек, который выполняет профессиональные обязанности, у него есть свои права и обязанности, и он подчиняется этим правилам. А человек, который участвует в митинге только потому, что он поддерживает эти идеи, даже если он журналист, он подчиняется другим правилам и другим обязанностям. Мы предложили внести изменения в некоторые формулировки, в частности, мне кажется, что должно быть однозначно прописано, что журналист имеет право работать как в пресс-центре, так и за его пределами. Мы выступаем за однозначные формулировки, потому что этими правилами будут пользоваться прежде всего представители силовых органов. Они должны четко понимать, что могут и что не могут, и на что имеет право журналист, и на что не имеет», - заключил М. Дорофеев.


Фото: kazlenta.kz
Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив