Демократичны и либеральны – Михаил Дорофеев о Правилах деятельности журналистов на мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный редактор сайта Informburo.kz Михаил Дорофеев высказал свое мнение о Правилах деятельности журналистов на мирных собраниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот документ крайне важен, потому что прежде всего он покажет изменение отношения со стороны органов власти, и прежде всего со стороны Министерства информации и общественного развития, и подтвердит, что МИОР существует не для того, чтобы ограничивать деятельность СМИ. Сейчас те формулировки, которые мы видим в Законе, подтверждают эту тенденцию. Есть, конечно, споры в редакционной части, о которых говорила Тамара Масхедовна (Калеева, прим. ред), но в целом правила, на мой взгляд, достаточно демократичны и либеральны», - сказал Михаил Дорофеев на обсуждении Правил деятельности журналистов на мирных собраниях под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой.

По его словам, очень важен момент по поводу присутствующего на митинге журналиста.

«Мы понимаем, что название правил менять нельзя, они отражены в законе, тем не менее, журналист может присутствовать не как представитель СМИ, делающий репортаж, а как частное лицо, как человек, который присутствует на митинге, потому что он поддерживает какие-то тезисы, которые на митинге звучат. Как нам кажется, надо разделить тех, кто присутствует на митинге, как частное лицо, и тех, кто выполняет свои профессиональные обязанности, и именно с этим связано предложение поменять формулировку», - отметил спикер.

«И это очень важно, потому что человек, который выполняет профессиональные обязанности, у него есть свои права и обязанности, и он подчиняется этим правилам. А человек, который участвует в митинге только потому, что он поддерживает эти идеи, даже если он журналист, он подчиняется другим правилам и другим обязанностям. Мы предложили внести изменения в некоторые формулировки, в частности, мне кажется, что должно быть однозначно прописано, что журналист имеет право работать как в пресс-центре, так и за его пределами. Мы выступаем за однозначные формулировки, потому что этими правилами будут пользоваться прежде всего представители силовых органов. Они должны четко понимать, что могут и что не могут, и на что имеет право журналист, и на что не имеет», - заключил М. Дорофеев.



