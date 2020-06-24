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Демократические преобразования в Казахстане положительно оценивают в США - Мариан Абишева

24 Июня 2020, 12:22
Демократические преобразования в Казахстане положительно оценивают в США - Мариан Абишева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередной этап демократических преобразований в Казахстане вызвал немалый резонанс в политических и экспертных кругах за рубежом, считает директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Мариан Абишева. Эксперт прокомментировала статью о казахстанских политических реформах в газете The Washington Times, передает МИА «Казинформ».

«Вчера влиятельная вашингтонская газета The Washington Times опубликовала статью американского эксперта Джесси Джейн Дафф о проводимых сегодня в Казахстане политических реформах. В целом, мои наблюдения показывают, что очередной этап демократических преобразований в нашей стране под руководством Президента К.Токаева вызвал немалый резонанс в политических и экспертных кругах за рубежом. И такие публикации в популярных СМИ – хороший тому показатель. О чем это говорит?

Во-первых , наша страна является важным внешнеполитическим партнером США. Вместе с Соединенными Штатами Казахстан активно работает и по вопросам глобальной безопасности, и по региональному развитию, и по двусторонним проектам. И понятно, что американцы внимательно следят за прогрессом в нашей стране и поддерживают последовательное укрепление казахстанской демократии. Вашингтон за все эти годы сделал немало для поддержки демократических реформ в нашей стране. Это и рабочие консультации, и тренинги, и ознакомительные поездки для казахстанских представителей в США для понимания того, как работает американская политическая система и ее институты. В свое время это очень помогло при изучении зарубежного опыта и разработке казахстанской программы политической модернизации.

Во-вторых , в США высоко ценят то, что Казахстан осознанно и по своей инициативе проводит политическую модернизацию и уважают твердую позицию Казахстана о необходимости реализации именно эволюционной модели. Ведь Первый Президент РК Н. Назарбаев с первых дней Независимости следовал прагматичной формуле государственного развития «сначала экономика, затем политика». При этом США стали одними из первых, кто предложил экономическую поддержку нашей стране и вложил в нашу растущую молодую экономику миллиарды инвестиций. И на сегодня американские компании до сих пор лидируют по объему иностранных инвестиций в Казахстане. Тем самым была оказана поддержка идее Елбасы об укреплении экономики и на ее прочной базе – развитие демократии.

В-третьих , судя по всему, в Вашингтоне видят эффективность своих вложений и результаты политического развития в Казахстане. Вчера Президент США Трамп направил телеграмму Главе нашего государства с поздравлениями по поводу годовщины на президентском посту. В своем послании американский лидер особенно отметил: «Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. США поддерживают поставленные Вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с Вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства».

Казахстан продолжает свое уверенное развитие. И такие публикации в популярных изданиях выступают, с одной стороны, индикатором правильности движения, а с другой – мотивируют идти вперед».


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