Демографический рост - в Жамбылской области появилось девять трехсменных школ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопрос ликвидации в регионе аварийных школ и школ с трехсменным режимом обучения обсуждался в облакимате на совещании под председательством акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По словам исполняющей обязанности руководителя управления образования Жамили Бекбатыровой, в текущем году найдет свое решение проблема трех аварийных школ. «Предусмотрены необходимые средства для строительства трех новых школ взамен аварийных, готовится соответствующая документация. Согласно графику, к новому учебному году новые школы будут введены в строй», - сказала спикер.





Жамиля Бекбатырова также сообщила о том, что в прошлом году была полностью решена проблема школ с трехсменным обучением. Между тем, в связи с демографическим ростом появились еще девять подобных школ. «Этот вопрос будет поэтапно решаться в течение последующих трех лет», - отметила она.

В сфере образования Жамбылской области за два года построено 14 школ, решены проблемы 4 аварийных, 4 трехсменных и 6 - с дефицитом мест. На сегодняшний день ведется строительство трех школ вместо аварийных. В 2020 году планируется этот вопрос решить полностью.

«На сегодняшний день в области функционируют 11 школ, которые могут пополнить категорию аварийных, - сказал глава региона на августовской учительской конференции перед новым учебным годом. - Почти половина школ области - 214 - построены до 1980 года. Мы продолжим работу по строительству новых школ за счет бюджетных средств. Утверждена Дорожная карта строительства объектов образования на трехлетний период. В нее вошло 48 объектов образования, в том числе 25 школ. Запланировано строительство восьми объектов на этот год, 24 в 2020 году и 16 в 2021. Из них три школы построят взамен аварийных, 11 - взамен ветхих, 11 - с дефицитом ученических мест, 21 пристройка к школам, два учреждения дополнительного образования. В Таразе в ближайшие два года планируется строительство семи школ на три тысячи ученических мест».

В ходе совещания также обсуждался вопрос ликвидации школьных туалетов, расположенных вне стен учебных заведений.

Уличными туалетами располагают 278 жамбылские школы из имеющихся 442. Для исправления сложившейся ситуации будут построены 13 новых школ, в 10 школах состоится капитальный ремонт, в 174 учреждениях образования проведут текущий ремонт, 67 обзаведутся дополнительными пристройками.

Работы необходимо провести в сжатые сроки без потери качества, новые туалеты должны соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Новые школы необходимо возводить по типовому плану, с учетом количества учеников. Выделенные на текущий ремонт 634 миллиона тенге надо освоить в рамках утвержденного регламента оптимизации расходов, сказал Аскар Мырзахметов.





Отмечено, что в области функционируют 442 общеобразовательные школы, из них 358 сельских, что составляет 80 процентов от общего числа. За последние три года финансирование сферы образования выросло на 30%, составив 130 млрд. тенге. Из них 5,1 миллиарда тенге предусмотрено на строительство и капитальный ремонт объектов образования, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.



