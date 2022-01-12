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вчера 21:54
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Деловые женщины Организации тюркских государств выразили поддержку жителям Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация тюркских государств и председатель Комитета женщин-предпринимателей Тюркской торгово-промышленной палаты (ТПП) Сакина Бабаева выразили соболезнования семьям погибших в дни трагических событий в Казахстане, передает МИА «Казинформ».
«Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Мы верим в силу вашей страны и всего народа Казахстана, и выражаем поддержку нашей братской стране», - говорится в обращении.
Слова поддержки г-жа Бабаева также адресовала председателю Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазановой в ходе личного телефонного разговора. Глава Нацкомиссии поблагодарила коллегу за слова поддержки и искренние соболезнования в адрес жителей нашей страны.
Напомним, что в ноябре 2021 года в Стамбуле состоялось первое заседание Комитета женщин-предпринимателей Тюркской торгово-промышленной палаты. Делегацию от Казахстана представляла Лаззат Рамазанова, а также женщины-предприниматели из регионов РК. Мероприятие проходило в рамках VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором принимал участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
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