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Деловые женщины Казахстана приняли участие в бизнес-форуме в Турции

11 Ноября 2021 20:43
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Деловые женщины Казахстана приняли участие в бизнес-форуме в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - 11 ноября председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова во главе казахстанской делегации приняла участие в бизнес-форуме и Первом заседании Комитета женщин-предпринимателей Тюркской торгово-промышленной палаты в г. Стамбул. В состав делегации вошли деловые женщины из регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии.

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Форум организован Генеральной ассамблеей Тюркской торгово-промышленной палаты и Правительством Турции в рамках VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Приветствуя участников, Лаззат Рамазанова отметила, что Казахстан остается приверженным международным нормам по обеспечению мира и согласия для продвижения интересов тюркских народов, как на региональном, так и международном уровнях.

«Казахстан установил тесные взаимоотношения с тюркоязычными государствами, что является результатом эффективной внешней политики, проводимой Президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым. Считаю, что именно в этот непростой для всего мира период женщины наших стран могут консолидировано вырабатывать и предлагать новые пути для дальнейшего укрепления и развития взаимоотношений во всех сферах деятельности – экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве и других», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Она отметила, что только за прошлый год товарооборот между Казахстаном и Турцией составил свыше 3 млрд долларов, а за январь-август 2021 года – 2,5 млрд долларов. Проекты охватывают сектор инфраструктуры, здравоохранения, машиностроения, горнодобывающей, металлургической, химической и легкой промышленности. Общий объем привлеченных прямых инвестиций в экономику Казахстана из Турции в 2005-2021 годы составил 4,8 млрд долларов. По темпам роста инвестиций в экономику Казахстана Турция занимает третье место после США и Швейцарии.

Лаззат Рамазанова особо отметила роль казахстанских женщин в установлении бизнес-партнерства между тюркоязычными государствами.

«Расширение экономических возможностей женщин напрямую влияет на конкурентоспособность национальной экономики каждого государства и имеет важное значение для благополучия общества», - отметила глава Национальной комиссии по делам женщин.

В этой связи Лаззат Рамазанова предложила участникам укреплять дальнейшее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между женщинами-предпринимателями тюркоязычных государств, оказывать содействие в поддержке и реализации перспективных бизнес-инициатив. Также было предложено наладить постоянный обмен опытом между бизнесвумен двух стран в сфере современных технологий.

На площадках форума участницы обсудили актуальные социально-экономические и гуманитарные вопросы, а также пути дальнейшего расширения возможностей женщин и их активной роли в формировании международных и региональных инициатив для дальнейшего сотрудничества тюркоязычных государств.


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#Бизнес   #Энергетика   #Турция   #Тюркский мир  
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