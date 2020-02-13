Деловой климат и инвестиционные возможности Казахстана презентовали в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – На бизнес-конференции в Баку посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов подробно рассказал о деловом климате и инвестиционных возможностях Казахстана азербайджанским предпринимателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».





В мероприятии, организованном региональной организацией Caspian European Club, участвовали более 60 представителей деловых кругов Азербайджана из различных секторов, в том числе генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов, члены Caspian European Club и другие.

В своем выступлении дипломат подробно рассказал о привлекательном инвестиционном климате в Казахстане, возможностях ведения бизнеса, законодательной поддержке и созданных для инвесторов льготах и преференциях, деятельности Национальной компании Kazakh Invest, условиях работы в 13-ти специальных экономических и 24-х индустриальных зонах РК, ознакомил с работой Международного финансового центра «Астана», его правовых особенностях и привилегиях.

«Казахстан расположен между двумя крупнейшими мировыми рынками. Это дает очевидные преимущества, такие как экспортный потенциал и доступ к крупным азиатским и европейским рынкам. Сегодня РК превратился в современный глобальный транзитно-транспортный узел. Мы предоставляем преференциальный доступ к региональному рынку более 500 млн потребителей, включая рынок ЕАЭС (180 млн), рынки Центральной Азии (50 млн), Западный Китай (300 млн) и страны Каспийского моря (150 млн). Казахстан играет ключевую роль в инициативе «Один пояс, один путь», поскольку более 3000 км из 10 000 км проходит по его территории, что значительно сокращает время и стоимость транспортировки», - отметил С. Абдыкаримов.«Растет товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном, который в 2019 году составил $230 млн, а также расширяется сотрудничество во всех сферах. Несмотря на высокий уровень двусторонних отношений, анализ объема и структуры двустороннего товарооборота и инвестиций показывает, что большой экономический потенциал наших стран реализуется не в полной мере. В этой связи мы наметили дополнительные меры для интенсификации торгово-экономического сотрудничества», - заметил он.Глава казахстанской дипмиссии также проинформировал, что при посольстве РК в АР создан «Центр делового сотрудничества» – информационно-консультативная площадка с объемной базой данных по деловому климату двух стран, инвестиционным проектам для казахстанских и азербайджанских предпринимателей в целях получения информации об условиях ведения бизнеса и налаживания двусторонних контактов.Также он отметил, что инициирован вопрос о создании Делового совета, поскольку между странами отсутствует постоянная диалоговая площадка для предпринимателей. Его деятельность будет служить платформой для постоянного диалога деловых кругов двух стран, подготовки рекомендаций госорганам по устранению различных торговых барьеров и улучшению условий ведения бизнеса в РК и АР.«Казахстанская готовая продукция высокого качества сельскохозяйственной, пищевой и легкой промышленности может и должна занять свою нишу на рынке АР. В этих целях нами инициирован проект по открытию Торгового дома Казахстана в Азербайджане (на частные инвестиции с демонстрацией экспортной продукции РК широкого профиля и товаров народного потребления)», - сообщил посол.В ходе своего выступления С. Абдыкаримов также выразил уверенность, что реализация обозначенных мер позволит повысить товарооборот и уровень взаимных инвестиций и будет способствовать укреплению деловых связей.

Кроме того, он пригласил азербайджанских предпринимателей к активной инвестиционной и деловой деятельности в Казахстане.

В процессе мероприятия для более детального ознакомления его участников были распространены буклеты с более чем 70 инвестиционными проектами РК в различных сферах.

Напомним, что Caspian European Club объединяет более 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, осуществляющих свою деятельность на территории государств каспийско-черноморского и балтийского регионов.