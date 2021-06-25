Деловой центр Нур-Султана: как трансформировалась территория EXPO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-тур и презентация поствыставочного использования объектов Делового центра EXPO организовала АО «НК«QazExpoCongress» для журналистов в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 июня исполнилось четыре года со дня начала Международной специализированной выставки EXPO-2017, которая по оценке Международного бюро выставок была одной из лучших в истории.

«Когда мы разрабатывали концепцию поствыставочного использования объектов ЭКСПО, проводился анализ. Смотрели опыт различных мировых столиц. При этом посмотрели, что у нас имеется в наличии и какими ресурсами мы обладаем. Это развитая инфраструктура, павильоны на ЭКСПО, гостиничный комплекс Hilton, Конгресс-центр. Сложив воедино всю инфраструктуру, внесено предложение создать деловой центр - новую экосистему города Нур-Султана. Данную концепцию мы утвердили у Президента РК в 2018 году. Соответственно, с апреля 2018 года национальной компанией проводилась поэтапная работа по запуску нового комплекса», - рассказал председатель АО «НК «QazExpoCongress» Аллен Чайжунусов в ходе пресс-тура.

По словам главы национальной компании, на территории комплекса расположены такие объекты, как сфера «Нур Алем», ряд коммерческих павильонов, в котором расположены рестораны и другие, Международный центр зеленых технологий, Международный Astana IT университет, бизнес-центр, Офис цифрового правительства, здание МФЦА, Astana Hub, Конгресс-центр, Международный выставочный центр EXPO. Заполняемость бизнес-помещений на территории ЭКСПО на сегодня составляет 98%.

На территории 25 га нового делового центра EXPO размещены 15 объектов общей площадью 350 тыс. м² с наличием паркинга в 120 тысяч квадратных метров. В рамках реализации Концепции поствыставочного использования, площадь объектов была увеличена на 75 тысяч квадратных метров.

Пресс-тур начался с ознакомлением деятельности Международного финансового центра «Астана». С начала своей работы регулятор МФЦА, Комитет по регулированию финансовых услуг нацелен на создание регуляторного режима, вызывающего доверие у иностранных и отечественных инвесторов и представителей бизнеса. За первые четыре года Комитетом зарегистрированы 833 компании из 53 стран мира, до 2025 года планируется привлечь до 2 тысяч компаний.

На сегодня объем привлеченных инвестиций посредством площадки МФЦА составил 4,4 млрд долларов. В МФЦА зарегистрированы 135 стартапов, оказывается поддержка, проводятся инкубационные и акселерационные программы, создаются благоприятные условия развития и масштабирования бизнес-моделей совместно с зарубежными и международно-признанными партнерами.

Далее представители СМИ посетили международный технопарк IT-стартапов Astana Hub. В частности, на площадке рассказали о стартапе INUI, расположенном в Astana Hub.

«Стартап работает около двух лет. Мы считаем его международным стартапом, так как он представлен в Южной Корее, в крупнейших странах, где развиты киберспортивные игры, также находится на стадии открытия офиса в Дубае», - проинформировал PR-директор Astana Hub Марат Шакен.

Также была представлена площадка Astana IT University, расположенный на территории ЭКСПО. Отметим, что университет обучает студентов три года. Вуз состоит из трех корпусов.

«За три года студенты становятся бакалаврами, выпускаются готовыми специалистами. При этом за три года они получают программу всех четырех лет. Студенты, не теряя качество обучения, будут готовы работать по истечению трех лет. В университете открыли магистратуру, срок обучения которой составляет два года. Параллельно у нас работают лаборатории, коворкинг-зоны. Студенты постоянно здесь обучаются в тесном сотрудничестве с компаниями», - отметил проректор по науке и инновациям Андрей Белощицкий.

В университете есть читальный зал, коворкинг-зона, также функционирует военная кафедра. В общей сложности в университете обучаются 2 тысячи студентов бакалавриата, в этом году также планируется набрать на первый курс еще 2 тысяч обучающихся.

На базе EXPO сформирована полноценная бизнес-среда для стимулирования деловой активности и привлечения ведущих институтов развития. Вместе с тем, на территории комплекса функционируют современные площадки, оснащенные необходимым оборудованием для проведения мероприятий любого уровня сложности.

Развитая торговая, гостиничная и транспортная инфраструктура создает благоприятные условия для устойчивого развития экосистемы делового центра.

С начала 2023 года планируется выход на полную самоокупаемость компании.

Одним из знаковых объектов Выставочного комплекса является Музей энергии будущего NUR ALEM, который стал символом нового делового центра и местом притяжения туристов. С 2018 года в музее было проведено более 150 развлекательных и образовательных мероприятий и организовано более 500 открытых уроков Kids&Students Future Energy с участием всех регионов страны.

В поствыставочный период NUR ALEM посетили более 800 тысяч человек. Доля иностранных туристов составляет 15%, из стран СНГ, Китая, США, Германии, Италии, Индии.

В активе национальной компании имеется многофункциональная площадка Конгресс-центр с основным залом на 2 102 посадочных места и Международный выставочный центр «EXPO», который является крупнейшей в Центральной Азии площадкой для проведения конгрессно-выставочных мероприятий различного формата.

Кроме того, национальной компанией ведется работа по созданию торговой инфраструктуры, в рамках которой планируется создание 4-х трансграничных хабов.

Основными направлениями развития которых станут: производственная кооперация, переработка и хранение продукции АПК, мультимодальные перевозки, трансграничная торговля, а также складирование и хранение.