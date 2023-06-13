Деловая активность осталась в положительной зоне в мае – Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в мае деловая активность осталась в положительной зоне, составив 50,6. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае 2023 года на мировых рынках сохранились положительные тенденции. Финансовые рынки демонстрируют стабильность, инфляция замедляется. Однако перспективы развития мировой экономики остаются чувствительными к высокой неопределенности», - сказал Галымжан Пирматов.

По словам главы Нацбанка, в мае 2023 года темпы глобальной деловой активности ускорились. Глобальный композитный индекс PMI вырос до максимального значения с декабря 2021г. – 54,4, оставаясь в положительной зоне четыре месяца подряд. При этом, рост производства и новых заказов достиг максимума с декабря 2021г. и марта 2022 года, соответственно.

«В Казахстане в мае деловая активность осталась в положительной зоне, составив 50,6. В секторе производства индекс перешел в положительную зону, составив 50,2. В секторе услуг индекс деловой активности составил 51,1. Индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, несколько увеличился до 15,4. Улучшились оценки текущих и будущих бизнес-условий. Показатель увеличился в производстве и услугах», - добавил Галымжан Пирматов.