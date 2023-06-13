Деловая активность осталась в положительной зоне в мае – Нацбанк РК
«В мае 2023 года на мировых рынках сохранились положительные тенденции. Финансовые рынки демонстрируют стабильность, инфляция замедляется. Однако перспективы развития мировой экономики остаются чувствительными к высокой неопределенности», - сказал Галымжан Пирматов.
По словам главы Нацбанка, в мае 2023 года темпы глобальной деловой активности ускорились. Глобальный композитный индекс PMI вырос до максимального значения с декабря 2021г. – 54,4, оставаясь в положительной зоне четыре месяца подряд. При этом, рост производства и новых заказов достиг максимума с декабря 2021г. и марта 2022 года, соответственно.
«В Казахстане в мае деловая активность осталась в положительной зоне, составив 50,6. В секторе производства индекс перешел в положительную зону, составив 50,2. В секторе услуг индекс деловой активности составил 51,1. Индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, несколько увеличился до 15,4. Улучшились оценки текущих и будущих бизнес-условий. Показатель увеличился в производстве и услугах», - добавил Галымжан Пирматов.