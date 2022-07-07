7 Июля 2022 21:35

Деловая активность казахстанских предприятий улучшилась в июне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об индексе деловой активности в июне 2022 года сообщили в департаменте денежно-кредитной политики Национального банка РК, передает МИА «Казинформ».

В июне деловая активность предприятий незначительно улучшилась, составив 49 (в мае – 48,9). Рост деловой активности был отмечен в горнодобывающей промышленности и строительстве, где индекс поднялся до 50 и 47,4 соответственно (48,2 и 46,4 – в мае). В секторе производства индекс снизился до 49,4 (в мае – 50,8) в связи с уменьшением объема новых заказов и уровня занятости. В секторе услуг показатель не изменился, составив 48,7.

В июне 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий улучшилась (до 4) сложившись положительной впервые за последние 6 месяцев за счет роста оптимизма у респондентов.

Оценка предприятиями будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также улучшилась, составив 23,9 (в мае – 22,4).

Индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, заметно улучшился, составив 13,7 (в мае – 9,5). В результате индикатор «часов» бизнес-цикла в июне перешел в область роста.