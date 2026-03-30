Дело Жанабыловых: блогеры из Алматы выступили свидетелями в суде
В Астане продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.
На очередное судебное слушание в качестве свидетелей прибыли блогеры Дархан Жолшыбеков и Нурбек Нуртаза из Алматы.
Дархан Жолшыбеков сообщил, что знаком с семьёй Жанабыловых более пяти лет и что супруги интересовались у него информацией о проведении лотерей.
— Весной 2025 года состоялся такой разговор. Они увидели в интернете, что я участвовал в судебных разбирательствах, связанных с проведением лотерей, и спросили, какое наказание я получил. Я сообщил им, что был привлечён к административной ответственности, — рассказал Дархан Жолшыбеков.
После этого адвокат блогеров Гаухар Айтжанова поинтересовалась, были ли у свидетеля ранее личные обиды или негативное отношение к Жанабыловым.
— Точно не могу сказать. Было ли — не знаю, — ответил Дархан Жолшыбеков.
Затем слово в суде взял в качестве свидетеля Нурбек Нуртаза.
Как стало известно, ранее Нурбек Нуртаза выступал спикером на курсах, которые продавались подписчикам, а также на образовательных курсах, предложенных Жанабыловыми.
В ходе процесса Эльмира Толегенова хотела выяснить, есть ли схожесть по содержанию между этими курсами. Нуртаза отметил, что сам он материалы не изучал.
— Я не видел ваши учебные курсы. Так как с ними не знаком, не могу давать никакую процентную оценку. Я опирался лишь на слова эксперта Асета Акбара. На мой взгляд, любые обучающие курсы по бизнесу с Китаем в основном похожи, — заявил он.
Оба свидетеля ранее занимались организацией онлайн-лотерей на своих страницах в социальных сетях. В ходе расследования они сообщили, что были привлечены к административной ответственности за эти действия.
Стоит отметить, что в 2025 году действия блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, которые проводили курсы и разыгрывали 11 автомобилей в лотерею, привлекли внимание Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
26 августа 2025 года в отношении Ерболата Жанабылова был составлен протокол по Кодексу об административных правонарушениях, и дело было направлено в суд.
16 октября дело в отношении блогеров было переквалифицировано в уголовное производство. Однако на предварительном слушании 13 марта 2026 года адвокат Жанабыловых Гаухар Айтжанова ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.
16 марта текущего года начался судебный процесс по уголовному делу в отношении блогеров.