Дело Жанабыловых: блогеры из Алматы выступили свидетелями в суде

На очередное судебное слушание в качестве свидетелей прибыли блогеры Дархан Жолшыбеков и Нурбек Нуртаза из Алматы.

Дархан Жолшыбеков сообщил, что знаком с семьёй Жанабыловых более пяти лет и что супруги интересовались у него информацией о проведении лотерей.

— Весной 2025 года состоялся такой разговор. Они увидели в интернете, что я участвовал в судебных разбирательствах, связанных с проведением лотерей, и спросили, какое наказание я получил. Я сообщил им, что был привлечён к административной ответственности, — рассказал Дархан Жолшыбеков.

После этого адвокат блогеров Гаухар Айтжанова поинтересовалась, были ли у свидетеля ранее личные обиды или негативное отношение к Жанабыловым.

— Точно не могу сказать. Было ли — не знаю, — ответил Дархан Жолшыбеков.

Затем слово в суде взял в качестве свидетеля Нурбек Нуртаза.

Как стало известно, ранее Нурбек Нуртаза выступал спикером на курсах, которые продавались подписчикам, а также на образовательных курсах, предложенных Жанабыловыми.

В ходе процесса Эльмира Толегенова хотела выяснить, есть ли схожесть по содержанию между этими курсами. Нуртаза отметил, что сам он материалы не изучал.

— Я не видел ваши учебные курсы. Так как с ними не знаком, не могу давать никакую процентную оценку. Я опирался лишь на слова эксперта Асета Акбара. На мой взгляд, любые обучающие курсы по бизнесу с Китаем в основном похожи, — заявил он.

Оба свидетеля ранее занимались организацией онлайн-лотерей на своих страницах в социальных сетях. В ходе расследования они сообщили, что были привлечены к административной ответственности за эти действия.

Стоит отметить, что в 2025 году действия блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, которые проводили курсы и разыгрывали 11 автомобилей в лотерею, привлекли внимание Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

26 августа 2025 года в отношении Ерболата Жанабылова был составлен протокол по Кодексу об административных правонарушениях, и дело было направлено в суд.

16 октября дело в отношении блогеров было переквалифицировано в уголовное производство. Однако на предварительном слушании 13 марта 2026 года адвокат Жанабыловых Гаухар Айтжанова ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.

16 марта текущего года начался судебный процесс по уголовному делу в отношении блогеров.