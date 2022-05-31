31 Мая 2022 13:35

Дело замакима Атырауской области поступило в суд

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершено расследование уголовного дела на заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбека Рыскалиева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уголовное дело в отношении Бакытгуль Хаменовой и Акылбека Рыскалиева поступило в производство суда №2 города Атырау. Б. Хаменова и А. Рыскалиев обвиняются по п.2 ч.3 ст.366 УК (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Заместитель акима Атырауской области и руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела антикоррупционным ведомством были задержаны в декабре 2021 года. По версии следствия, они подозревались в получении взятки в 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в одном из скверов города Атырау.

Заявления об увольнении с должности заместителя акима области Б. Хаменова не писала. Ее кабинет в акимате опечатан.