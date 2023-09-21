Оскорбленный Торегали Тореали: певца начали судить в Алматы

В Алматы начался суд по делу казахстанского артиста Торегали Тореали за оскорбление представителя власти, передает МИА «Казинформ».

- В Турксибском районном суде Алматы находится на рассмотрении уголовное дело в отношении Т.Алиханова (Төреғали Төреәлі), по факту оскорбления представителя власти при исполнении им служебных обязанностей (ст. 378 ч.1 УК РК), - сообщили в пресс-службе городского суда.

Отметим, что оскорбление представителя власти предполагает наказание штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей (276 тысяч), либо исправительными работами в том же размере, привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Ранее сообщалось, что на Торегали Тореали заведено уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти».

Также казахстанский певец был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ему наложено адмвзыскание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Позже ему добавили еще 3 суток ареста за разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и невыполнение законных требований сотрудников полиции.