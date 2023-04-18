Дело в отношении сына Даулета Турлыханова прокомментировали в военной прокуратуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военная прокуратура осуществляла надзор по этому делу. Уголовное дело было завершено. В настоящее время оно находится на стадии судебного рассмотрения», - сказал первый заместитель главного военного прокурора РК Максат Казиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Он также пояснил, что сын Даулета Турлыханова – Нурасыл Турлыханов является солдатом срочной службы и во время совершения преступления находился в отпуске.

«Суд примет решение. Соответствующий приговор состоится», - отметил Максат Казиев.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК «Хулиганство».