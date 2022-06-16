Дело Стати: суд снял арест с акций KMG на $5,2 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ «Самрук-Казына», наложенный Анатолом и Габриэлем Стати («Стати») в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против Республики Казахстан. В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 млрд USD. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Апелляционный суд Гааги постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения на основании международного обычного права.

В частности, суд определил, что акции «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V. должны считаться «имуществом» Республики Казахстан для целей статьи 19(c) Конвенции ООН, поскольку Стати не удалось представить «правдоподобные» доказательства того, что акции не имеют общественной цели. В этом контексте суд учел миссию «Самрук-Казына» по повышению национального благосостояния Республики Казахстан.

Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.

Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенном в декабре 2021 года об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

«Это значительная победа для Казахстана, его народа и еще одно поражение для Стати» - прокомментировал это решение министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин.

Советник Премьер-Министра Республики Казахстан - Марат Бекетаев, также прокомментировал это решение: «Мы не сомневались, что арест акций в KMG Kashagan B.V., который был получен без уведомления казахстанской стороны, изначально был незаконным. Теперь это подтверждено судом, арест снят, справедливость восторжествовала».

Бельгия

Помимо этого, 13 июня 2022 года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Республике Казахстан продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.

Это решение стало следствием решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года, который подтвердил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно, и что арбитражное решение, вынесенное Стати в 2013 году, было получено мошенническим путем. Суд также постановил, что Стати намеренно ввели в заблуждение шведские суды во время процессов по аннулированию арбитражного решения.

В результате решения, вынесенного 16 ноября 2021 года, все аресты активов Национального фонда Казахстана, ранее наложенные Стати в Бельгии, были сняты .

Вследствие этого, Казахстан обратился в Брюссельский суд первой инстанции с иском о возмещении стороной Стати ущерба за неправомерные аресты, несмотря на попытки Стати приостановить данный процесс до окончания разбирательств, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде Бельгии.

Настоящим решением Брюссельский суд отклонил заявление Стати и отметил, что заявление Республики Казахстан основано на выводе Апелляционного суда Брюсселя о том, «что Стати совершили незаконные и мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства» , и что Казахстан стремится «привлечь за все правовые и процессуальные последствия» мошенничества Стати. Таким образом, Суд постановил заявление Республики «обоснованным».

«Стати придется столкнуться с правовыми последствиями длительных мошеннических схем, которые они совершали против Республики Казахстан и других лиц. Они должны возместить ущерб, причиненный народу Казахстана и за злоупотребление судебной системой Бельгии» - прокомментировал это решение министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин.

Также М. Бекетаев отметил: «Мы будем продолжать бороться с такими преступниками, как Стати, и не позволим мошенникам использовать в своих интересах нашу страну, нашу инвестиционную систему, наших людей и наши ресурсы. Мы задействуем все доступные средства правовой защиты в отношении мошенничества Стати и их сообщников, включая Дэниела Чапмена и его группы компаний Argemtem Creek , для привлечения их к ответственности во всех юрисдикциях».

Суд назначил трехдневное судебное разбирательство на октябрь 2023 года для установления суммы ущерба, которую Стати должны выплатить Казахстану, а также установил процессуальный календарь для Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан для представления своих доказательств.



