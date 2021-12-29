Дело Стати: сможет ли Казахстан взыскать полную сумму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев поделился мнением касательно иска Казахстана против бизнесменов Стати, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан не будет платить те деньги, которые требует Стати. Этот ущерб можно рассчитывать по-разному. Если говорить о прямых расходах на юристов (это первый блок, который можно рассчитать), можно рассчитать репутационные издержки. Третье – Национальный банк может предъявить претензии о потере, об упущенной выгоде, в то время, как средства были размещены на специальном исковом счете (заморожены были), в это время фонды не работали так, как могли бы. Эту разницу тоже нужно высчитывать по определенной формуле, в принципе тоже можно предъявить», - сказал Марат Бекетаев на брифинге в СЦК.

По его словам, здесь важнее даже не попытка взыскать обязательные максимальные суммы.

«Стати сам проживает в Молдове, имущество у него по многим другим судебным процессам уже заморожено основное. У него много кредиторов, его преступная деятельность продолжается не один год, и не только Казахстан сейчас предъявляет претензии к Стати. В перспективе, полную сумму скорее всего взыскать не получится. Важнее доказать, что Казахстан обладает необходимыми ресурсами выявлять таких мошенников, сопротивляться таким агрессивным действиям», - отметил министр.

«Когда этот сигнал в целом на международном фондовом и инвестиционном рынках основные игроки получат, они будут понимать, что Казахстан развивается, как и его правовая система. Соответственно, инвестировать в Казахстан можно и нужно», - заключил глава Минюста.