Дело похищенной невесты: суд огласил приговор в Шымкенте

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о похищении невесты. 22-летнему подсудимому, действия которого были инкриминированы по 125-й статье УК РК «Похищение человека», грозило наказание на срок от четырех до семи лет лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Попавший на видео, а затем и в соцсети инцидент произошел в начале этого года. По информации прокуратуры города, 16 января в дежурную часть полиции Шымкента обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что ее дочь была похищена неизвестным с целью женитьбы. Полицейские оперативно объявили план «Перехват» и задержали автомобиль, в котором похититель увез девушку из города.

- Было начато досудебное расследование пункту 1) части 2 статьи 125 УК «Похищение человека». В результате задержан и заключен под стражу на два месяца житель Мангистауской области. Дело находится на особом контроле прокуратуры города, - сообщили в надзорном ведомстве вскоре после задержания подозреваемого.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента агентству Kazinform сообщили о том, что подсудимый и похищенная им девушка познакомились в соцсетях.

- Подсудимый Г. после знакомства с потерпевшей А. через Инстаграм приехал из города Жанаозена Мангистауской области, и с целью заключения брака похитил ее в Шымкенте по улице Байтурсынова, затем выехал вместе с ней в сторону Мангистауской области, - проинформировали в межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента.

Накануне состоялось оглашение приговора в отношении похитителя. Как выяснилось, за время, пока шло следствие и судебное разбирательство, похищенная девушка и ее родители простили парня. Сам же он в суде признал вину и раскаялся. По этой причине председательствовавший на процессе судья Сабит Туреханов, признав подсудимого виновным, решил не лишать его свободы.