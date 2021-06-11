Дело по стрельбе в ЖК «Бухар-Жырау Тауэрс» в Алматы закрыто - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил о прекращении уголовного дела по алматинскому стрелку из ЖК «Бухар-Жырау Тауэрс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному уголовному делу в связи с тем, что обвиняемый скончался на месте происшествия - совершил суицид, уголовное дело в отношении него прекращено. Но в то же время по всем фактам, которые были выявлены в ходе данного происшествия, у нас отдельно была проведена служебная проверка, которая уже закончена», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что в Алматы в человека стреляли из охотничьего ружья в ЖК «Бухар Жырау Тауэрс».