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    14:47, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Дело по стрельбе в ЖК «Бухар-Жырау Тауэрс» в Алматы закрыто - МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил о прекращении уголовного дела по алматинскому стрелку из ЖК «Бухар-Жырау Тауэрс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному уголовному делу в связи с тем, что обвиняемый скончался на месте происшествия - совершил суицид, уголовное дело в отношении него прекращено. Но в то же время по всем фактам, которые были выявлены в ходе данного происшествия, у нас отдельно была проведена служебная проверка, которая уже закончена», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось, что в Алматы в человека стреляли из охотничьего ружья в ЖК «Бухар Жырау Тауэрс».


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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