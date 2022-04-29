Дело по факту трагедии на шахте Абайская передано в органы внутренних дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В органы внутренних дел РК передано дело по факту трагедии на шахте «Абайская» для возбуждения уголовного дела. Также проведена соответствующая работа с руководством компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Ербол Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно трудовому законодательству, когда случаются групповые несчастные случаи, где погибли пять и более человек, комиссия создается постановлением Правительства РК. Председателем являлся министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. В эту комиссию по расследованию вошли представители госорганов, в том числе нашего министерства. Расследование завершено. Дело передано в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела», - прокомментировал глава Комитета труда социальной защиты и миграции Е. Нургалиев.

По его словам, проведена соответствующая работа с руководством АО «АрселорМиттал Темиртау», все меры приняты.

Ранее сообщалось, что 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. В результате погибли шесть человек, получили увечья еще трое человек. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек - в забое.

Глава МЧС также заявил о том, что работодатель согласился со всеми результатами расследования специальной комиссии на шахте «Абайская».