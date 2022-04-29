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    18:35, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Дело по факту трагедии на шахте Абайская передано в органы внутренних дел

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В органы внутренних дел РК передано дело по факту трагедии на шахте «Абайская» для возбуждения уголовного дела. Также проведена соответствующая работа с руководством компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Ербол Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно трудовому законодательству, когда случаются групповые несчастные случаи, где погибли пять и более человек, комиссия создается постановлением Правительства РК. Председателем являлся министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. В эту комиссию по расследованию вошли представители госорганов, в том числе нашего министерства. Расследование завершено. Дело передано в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела», - прокомментировал глава Комитета труда социальной защиты и миграции Е. Нургалиев.

    По его словам, проведена соответствующая работа с руководством АО «АрселорМиттал Темиртау», все меры приняты.

    Ранее сообщалось, что 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. В результате погибли шесть человек, получили увечья еще трое человек. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек - в забое.

    Глава МЧС также заявил о том, что работодатель согласился со всеми результатами расследования специальной комиссии на шахте «Абайская».


    Теги:
    Общество Карагандинская область Минтруда РК Происшествия МВД РК
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