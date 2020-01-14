Дело по факту изнасилования девушки-инвалида в Актобе направлено на доследование

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Родственник насиловал девушку инвалида детства второй группы в Актобе. Следствие по делу было завершено и направлено в суд, однако суд вернул его в прокуратуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что девушку инвалида насиловал ее дядя, рассказала на своей странице в Facebook общественница Дина Тансари.

«К нам обратились родственники потерпевшей, у них случилась беда. Мужчина, родственник, 1966 года рождения, приходил в семью и оказывал услуги присмотра за девушкой-инвалидом, когда делал ей лечебный массаж, необходимый по состоянию здоровья. Девушка, кроме ДЦП, страдает глухонемотой, состоит на учете с диагнозом деменция, при других уточненных болезнях, интеллектуальной недостаточностью и другими психологическими особенностями.

Однажды мама заметила, что дочери не нравится, когда приходит этот родственник, она стала аккуратно узнавать, что случилось. Девушка сначала молчала, а потом объяснила ей, что родственник неоднократно совершал насилие над ней», - пишет Д.Тансари на своей странице.

По словам пострадавшей, это происходило много раз. «У дяди своя версия, он сообщил, что его развратила племянница, сама его соблазнила и уточнил, что это было всего один раз. Экспертизы подтвердили, что было совершено насилие, отлично поработали следователи, психологи-эксперты, прокуроры, материалов достаточно, чтобы осудить родственника по статье 120 ч.2, п.4 УК РК за многократное изнасилование заведомо беспомощной девушки-инвалида», - отметила Д.Тансари.

В полиции рассказали, что расследование по делу передано в суд. «Расследование по делу об изнасиловании давно завершено и передано в суд», - заявил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В пресс-службе облсуда сообщили, что дело в суде рассмотрено не было, и его вернули на доследование в прокуратуру.

«Суд не признал факт многократности изнасилования и потребовал все факты расписать по датам, но это невозможно», - отметила Дина Тансари.