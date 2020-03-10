Дело по браконьерству переквалифицировали из административного в уголовное в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области суд дело по браконьерству переквалифицировал из административного в уголовное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Курмангазинским районным судом Атырауской области рассмотрены административные дела в отношении двух граждан. Они обвинялись в грубом нарушении правил рыболовства. В запретных местах неразрешенными орудиями они ловили рыбу. Задержали их с сетью длиной 200 метров в особо охраняемой природоохранной зоне «Жаркосе» за ловом рыбы. Правонарушители нанесли материальный ущерб государству в размере 459 683 тенге», - проинформировали в пресс-службе Курмангазинского районного суда Атырауской области.

Действия правонарушителей органами внутренних дел были квалифицированы по части третьей статьи 383 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных).

«Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что в действиях правонарушителей усматриваются признаки деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РК. Постановлением суда производства по двум делам об административных правонарушениях были прекращены для передачи материалов прокурору по признакам уголовно наказуемого деяния, предусмотренного уголовным законодательством», - рассказали в пресс-службе.