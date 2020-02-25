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Дело по Bek Air передают в суд Алматы - Комитет по защите прав потребителей не согласен

25 Февраля 2020 13:55
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Дело по Bek Air передают в суд Алматы - Комитет по защите прав потребителей не согласен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 января 2020 года Комитетом по защите прав потребителей был подан судебный иск на авиакомпанию Бек Эйр в Специализированный межрайонный экономический суд г. Нур-Султан. Основанием для иска послужило обращение 20 потребителей, которым компания не возвратила деньги за приобретенные авиабилеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

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20 февраля 2020 года состоялось предварительное рассмотрение искового заявления, по итогам которого суд определил передать дело по подсудности в Турксибский районный суд г. Алматы.

Комитет не согласен с данным решением, 21 февраля 2020 года подана частная жалоба на определение суда СМЭС г. Нур-Султан. Комитет на основании действующего законодательства, настаивает на рассмотрении искового заявления судом г. Нур-Султан.

Напомним, ранее сообщалось, что с момента подачи иска, увеличился поток обращений в Комитет. По горячей линии комитета позвонило более 100 человек. Дополнительно поступило 32 заявления для восстановления прав 57 потребителей.

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Ключевые слова: Суды, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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