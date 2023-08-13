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    18:17, 12 Август 2023 | GMT +6

    Дело обезглавленного мужчины в Японии: целая семья на скамье подсудимых

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    Фото: Kyodo
    САППОРО. КАЗИНФОРМ – Целой семье предъявят обвинения в убийстве обезглавленного мужчины, найденного в отеле на севере Японии в начале июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Японская полиция планирует вручить ордер на арест женщине и ее родителям в связи со смертью мужчины, найденного обезглавленным в одном из отелей на острове Саппоро в Японии.

    29-летняя Руна Тамура, ее отец Осаму, 59-летний психиатр, и ее мать, 60-летняя Хироко, впервые были арестованы в июле по подозрению в нанесении увечий и оставлении трупа.

    Считается, что Руна была единственным членом семьи на месте преступления, но полиция подозревает, что ее родители были ее сообщниками. Ожидается, что они будут арестованы по обвинению в убийстве. Возможно, это произойдет уже в понедельник.

    Жертва, 62-летний Хитоши Ура, был найден обезглавленным в отеле Саппоро в развлекательном районе Сусукино 2 июля этого года.

    По данным полиции, жертва зарегистрировался в отеле около 22:50 вечера по местному времени 1 июля. В отеле Ура и Руна пришли вместе, а вот покидала его девушка уже одна в 2 часа ночи следующего дня. На месте преступления полиция обнаружит тело Уры, но без головы.

    Полицейские найдут голову жертвы гораздо позже в доме Руны и ее родителей. Помимо этого, следствие поразится еще одной жуткой находке – видеозаписи, на которой чья-то рука, облаченная в перчатку, дотрагивается до отрезанной головы.

    Как сообщается, Руна и жертва познакомились в танцевальном клубе в районе Сусукино в конце мая. Мотивы убийства пока не ясны.


    Теги:
    Япония Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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