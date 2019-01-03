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Дело об убийстве Дениса Тена: подсудимые не признали cвоей вины
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На главном судебном разбирательстве подсудимые по делу об убийстве Дениса Тена не признали своей вины в убийстве, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.
На заседании суда прокурор зачитал обвинительный акт. Как выяснилось, подсудимый Арман Кудайбергенов был причастен в трех эпизодах кражи автозеркал. Последнее похищение закончилось убийством известного фигуриста Дениса Тена.
«В районе, где произошло происшествие, подсудимые оставили свою автомашину возле гостиницы Достык и пошли пешком. Владелец машины увидел незнакомцев, которые снимали зеркала. Однако, оказавшая рядом Толыбаева не успела предупредить Кудайбергенова и Киясова» - зачитал в суде прокурор Куандык Досов.
В свою очередь Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признали вину в краже, но не согласились с обвинениями в убийстве и разбое.
Подсудимая Жанар Толыбаева сообщила, что она не была на месте преступления.
«Как говорится в обвинительном акте, я не была в семи метрах от них. Если бы я была рядом, возможно, я успела бы предупредить их. Но я не видела, как пырнули ножом автовладельца. И я не знала о намерениях своих знакомых об убийстве»,- сказала Ж.Толыбаева.
Напомним, в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве знаменитого фигуриста Дениса Тена.
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